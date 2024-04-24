شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن ثلاثي الفريق

زفّ الإعلامي الكابتن أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: جاهزية إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد الشناوي وأليوديانج لمواجهة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.