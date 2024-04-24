احترس.. أضرار ومخاطر الإكثار من تناول السكر

تناول السكر بكميات مفرطة يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة. إليك بعض الأضرار المحتملة لتناول السكر بكميات زائدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

احترس اضرار الإكثار من تناول السكر

زيادة خطر السمنة: يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة، وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بالسكري: تناول السكر الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2. فعند تناول كميات كبيرة من السكر، يمكن أن يؤدّي ذلك إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.

زيادة خطر الأمراض القلبية: السكر الزائد في النظام الغذائي يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يعتبر السكر عاملاً مساهمًا في زيادة التهاب الجسم وتلف الأوعية الدموية.

تدهور صحة الأسنان: البكتيريا الموجودة في الفم يمكن أن تستخدم السكر كمصدر للطاقة وتنتج حموضة تؤدي إلى تآكل الأسنان وتسبب التسوس.

زيادة خطر الالتهابات: السكر الزائد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة التهابات الجسم وتفاقم حالات مثل التهاب المفاصل والتهاب الأمعاء.

تذكر أن الاعتدال هو المفتاح، ينصح بتناول السكر بكميات معتدلة والاستمتاع بنمط حياة صحي يشمل تناول طعام متوازن ومتنوع، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن تناول السكر أو النظام الغذائي الخاص بك، فمن الأفضل استشارة متخصص في التغذية أو طبيبك للحصول على نصائح ملائمة لحالتك الصحية.