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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تلقي عاشور وكهربا والشناوي عروضا للرحيل عن الأهلي

عاشور و كهربا
عاشور و كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عاشور لم يحصل على أي عروض سواء رسمية أو شفوية، واللاعب سعيد داخل النادي ولم يطلب الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف أمير هشام: "محمود عبدالمنعم كهربا لم يتلقى أي عروض وكل ما يدور في هذا الإطار غير صحيح، وأن آخر العروض كان من الحزم السعودي في يناير الماضي".

واختتم: "أيضًا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لم يحصل على أي عروض للرحيل كما تم الترويج لتلك الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، واللاعب مستمر".

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