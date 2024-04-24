بايدن يتعهد بالتوقيع على مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقيع على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أن أعطى الكونجرس موافقته النهائية مساء الثلاثاء، قائلا إن تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها سيبدأ هذا الأسبوع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن "سأوقع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا وأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصولي إلى مكتبي غدًا حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

وأضاف أن إقرار مشروع القانون أثبت أن أمريكا تقف "بحزم" مع الديمقراطية والحرية وضد الاستبداد والقمع.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن سيوقع مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان اليوم.