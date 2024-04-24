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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد محسن لـ«صدى البلد»: «العتاولة» نقلة فنية حقيقية.. و«الأوسكار» حلم حياتي|فيديو وصور

الفنان محمد محسن
الفنان محمد محسن

استطاع مسلسل العتاولة أن يُحقق نجاجًا كبيرًا جدًا في موسم رمضان 2024.

وتألق الفنان الشاب محمد محسن، والذي قدم شخصية "دبة" في مسلسل العتاولة وهو يجمع بين الخير والشر، ويأخذ صف "نصار"، ونالت الشخصية حب الجمهور بسبب الطيبة التي تمكن محمد محسن من إيصالها للمشاهد.

 

“صدى البلد” حاور الفنان محمد محسن للحديث عن تفاصيل شخصية "دبة"، وتحضيراته للشخصية، وكواليسه مع نجوم العمل، وفيما يلي أبرز تصريحاته:


ترشيحي للشخصية جاء عن طريق المخرج أحمد خالد موسى، فقد عملت معه في عدة مسرحيات ومسلسلات فهو مخرج مبدع أقدم له الشكر وسعيد بالعمل معه.


وأضاف: اللهجة الإسكندرانية كانت تحتاج إلى تركيز كبير لأنها من أهم الأشياء التي يجب أن تظهر بشكل دقيق ولدينا العديد من الأصدقاء من محافظة الإسكندرية لذلك كان الأمر سهلاً.

 

ولفت إلى أن حب "دبة" لـ "نصار" كان واضحًا منذ البداية فهو وفي له، وهذا كان واضحًا في مشهد دبة وأبو جازية مع عيسى الوزان، وكنت متوترًا في البداية لكنني كنت واثقًا في المخرج أحمد خالد موسى.

 

وأوضح الفنان محمد محسن أن مشهد وفاة "خرطوشة" كان صعبًا جدًا فتم تصوير المشهد في الإسكندرية وأثناء تصويره حدثت عاصفة قوية ولم يكتمل تصوير المشهد في الإسكندرية ولكن تمت تكملته في لبنان، والمشهد لم يكن فيه حديث طويل لكن كان يجمع أحاسيس ومشاعر، فـ "خرطوشة" أحد أفراد "العتاولة"، وكنت متعاطفًا معه جدًا، وحدث ارتجال في المشهد.

أما عن المشهد الأخير في شخصية "دبة" فقال محمد محسن: كان مؤثرًا جدًا، والفنان أحمد السقا ساعدني فيه كثيرًا، فقال لي بعد نهاية حديثنا في المشهد سأحتضنك فتأثرت جدًا لأن هذا نجم كنت أشاهده منذ صغري، وكان لديّ شعور خاص تجاهه فهو نجم وإنسان لا يوصف.

و اختتم أن الكوليس كانت بها أجواء عائلية وقال: كنا نجتمع جميعًا بعد التصوير كعائلة وهذا ما ظهر على الشاشة، والفنانة مي كساب كانت تعد لنا الإفطار في المسلسل والفنان أحمد السقا كان يجمعنا ويتبنانا جميعًا ويدعمنا.


وحول أصعب مشاهد المسلسل فأكد أن مشهد المشاجرة التي حدثت أثناء الفرح استغرق تصوير هذا المشهد 5 أيام في درجة حرارة تصل 2 درجة مئوية وكنا نرتدي ملابس خفيفة.. ناهيك عن وجود نجوم كبار يمكن لكل واحد منهم أن يكون بطلاً لعمل أحد عوامل نجاح المسلسل، وجميعهم كانوا حريصين على خروج العمل بأفضل شكل.. واختتم أنه يحب جدًا التمثيل ويحلم بالأوسكار.


 

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