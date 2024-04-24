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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على إقرار الشيوخ الأمريكي حزمة التمويل الجديدة

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي

شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، اليوم الأربعاء، مجلس الشيوخ الأمريكي لإقراره حزمة تمويل تتضمن مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لـ إسرائيل.

وقال هرتزوج: "شكرًا لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الجانبين، على دعمكم الواسع والثابت لحزمة المساعدات لـ إسرائيل"، مضيفا: "معًا نقف متحدين في مواجهة أولئك الذين يهددون قيمنا المشتركة".

وستوفر الحزمة 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، بما في ذلك 4 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع "الشعاع الحديدي"، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وسترسل الحزمة التي طال انتظارها البالغة 95 مليار دولار تمويلًا إلى أوكرانيا وتايوان أيضا.

وأجرى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، الثلاثاء، أول تصويت على تشريع يسمح بنقل مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد مرر التصويت الأول بأغلبية 65 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 12 ضده، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي، على التشريع الأسبوع الماضي.

وكجزء من التشريع الذي اقترحه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، سيتم تحويل 26 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل ومساعدات إنسانية لقطاع غزة،

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