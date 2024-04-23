اتصال عاجل بين كامالا هاريس مع الرئيس الإسرائيلي |ماذا جرى؟

أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أجرت اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن هاريس ناقشت مع الرئيس الإسرائيلي التطورات في الشرق الأوسط، مشددة على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، بما في ذلك الجهود الدولية لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، كررت هاريس قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني في غزة، وناقشت الخطوات اللازمة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين الفلسطينيين وضمان توزيعها بشكل آمن.

وأكدت نائب الرئيس الأمريكي مجددًا أن وشانطن تعمل على التوصل إلى وقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة تطلق سراح الرهائن وتمكن من إيصال مساعدات إنسانية إضافية.

وأضاف البيان، أن الجانبيان ناقشا أيضا التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك حالات التحرش المؤسفة والدعوات إلى العنف ضد اليهود.

وأدانت نهاريس معاداة السامية البغيضة، وكذلك تصاعد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، مشددة على التزامها والتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحدث علناً ضدها.

وفي ختام الاتصال، اتفقت هاريس والرئيس الإسرائيلي على العمل معًا لمكافحة معاداة السامية والكراهية بجميع أشكالها.