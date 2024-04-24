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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجهيز غرفة جديدة وإهداء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي بالإسكندرية

صدى البلد

افتتح غرفة أشعة مقطعية جديدة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية (CT) للمستشفى الرئيسي الجامعي التابعة لكلية الطب - جامعة الإسكندرية ، والذى تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) وشركة أبوقير للأسمدة والصنـــــاعات الكيماويـــــــة مع الجامعة.

 

وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتى تنفذها قطاعات الوزارة وشركاتها والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى.

 

وقد قامت شركة أنربك بتكليف من اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول بإعداد تقييم للاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالأسكندرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب، وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع تجهيز غرفة أشعة مقطعية وإهداء جهاز أشعة مقطعية ( CT )  بكامل مشتملاته طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال.

 وقد ساهم هذا المشروع في رفع كفاءة  وحدة الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي مما يدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان فى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع المدني.

وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة، كما يؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.

جامعة الإسكندرية شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات شركة أبوقير للأسمدة والصنـــــاعات الكيماويـــــــة

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