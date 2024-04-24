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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس «المستشفيات التعليمية»: الهيئة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد

صدى البلد

قال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، إن الهيئة تعد من المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد، والذي بدأ منذ سنوات بوحداتها في مستشفى الساحل التعليمي والمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والمعهد الطبي القومي بدمنهور، إذ حققت نجاحات نفتخر بها جميعا، ما كان له عظيم الأثر فى أن تضم الهيئة العديد من الرواد فى هذا المجال؛ ومكننا من إعداد كوادر متميزة وأجيال متعاقبة متخصصة، وضماناً لتحقيق استمرارية هذا التفوق واستدامته بشكل كامل.

وأضاف عبد الغفار: “وحرصاً منا على تقديم الخدمة على أكمل وجه، كان التوجه نحو تدشين وتأسيس عيادات تحضيرية لزراعة الكبد بوحدات الهيئة، والتى تقوم بدراسة حالة كل مريض بشكل واف ومستفيض قبل التحويل لوحدة زراعة الكبد”.


وقد نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برنامجا تدريبيا لأطباء الهيئة من تخصصات “الباطنة - الجهاز الهضمي و الكبد - الجراحة - الأطفال” عن "كيفية تقييم الحالات لزراعة الكبد و دواعي وموانع زراعة الكبد"، بمبنى معهد الكبد الجديد، تحت رعاية رئيس الهيئة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار.

يأتي ذلك في إطار الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحداتها على مستوى الجمهورية، ونظراً لكونها تضم بوحداتها أبرز المراكز التى تقوم بزراعة الكبد في مصر.

ونوه عبد الغفار إلى أن الدور الرئيس لهذه العيادات هو مناظرة الحالة ومراجعة تاريخها المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وتحضير الحالة وتأهيلها للتحويل لأحد مراكز زراعة الكبد بالهيئة، وذلك تجنباً لحدوث أية مضاعفات بسبب التليف الكبدي المزمن.

بدوره، قال رئيس برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد والمشرف العام على مراكز زراعة الكبد بمستشفيات ومعاهد الهيئة الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، إن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه اشتمل على كيفية تحديد الوقت المناسب لإجراء جراحة زرع الكبد للمريض الذي يعاني من التليف الكبدي أو من أورام الكبد حتى لا يتعرض لمضاعفات الخلل الشديد بوظائف الكبد.

وتابع: “كما تضمن اليوم التدريبي محاضرات تتناول كل ما يدور في ذهن المريض من تساؤلات حول زراعة الكبد من حيث كيفية إجراء جراحة زرع الكبد، وعلاج فيروسات الكبد بعد الزراعة ونظام العلاج و المتابعة والتغذية المناسبة بعد زراعة الكبد”.

يذكر أن التكلفة المادية الكبيرة لعمليات زراعة الكبد الآن تتحملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف العبء المادي الثقيل لزراعة الكبد عن كاهل المريض المصري، إلى جانب العلاج الدوائي والمتابعة بعد زراعة الكبد من خلال العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة.

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