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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات التموينية لمتابعة أسعار الخبز في رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، عن تكليف إدارة التموين بتكثيف الجهود التفتيشية والتموينية في الأسواق المحلية، بهدف متابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية بخفض أسعار الخبز.

 

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إطلاق حملات تفتيشية على المخابز البلدية والخاصة بهدف التحقق من الأسعار والأوزان، وضمان تطابقها مع الأوزان المحددة وفقاً لتوجيهات الوزارة بخفض سعر رغيف الخبز.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية للتصدي للتضخم وتخفيف العبء المالي على المواطنين، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية.

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