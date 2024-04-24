تموين البحر الأحمر تشن حملات على المخابز وتضبط عددًا من المخالفات

شنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، عدة حملات على المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، للرقابة على المخابز، بناء على تعليمات المحاسب شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته شيكارة بلدي دقيق مدعم، وضبط 3 مخابز بلدية لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار به بكمية وقدرها 67 شيكارة، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز للتصرف في كمية دقيق بلدي مدعم وقدرها 16 شيكارة.

كما تم تحرير 11 محضر شهادة صحية، و4 مخالفة خبز ناقص وزن لمخبز بلدي، وتحرير مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات لمخبز بلدي، ومخالفة عدم وجود قائمة تشغيل لمخبز البلدي، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز سياحي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.