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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل ابن البلد الخيرية تجري 25 عملية جراحية لأمراض النساء في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرت قوافل ابن البلد الخيرية في مدينة الغردقة عمليات جراحية متنوعة تصل إلى 25 عملية لعلاج أمراض الحوض المزمنة للنساء، وذلك من خلال تدخلات منظارية في البطن والرحم.

تضمنت العمليات علاج تأخر الإنجاب والعقم، إزالة التكيسات، فك الالتصاقات، تسليك الأنابيب، وعلاج التهابات بطانة الرحم، إضافة إلى إزالة الحواجز الرحمية والأورام المبيضية والليفية، وكذلك التشوهات الخلقية في عنق الرحم وحتى استئصال الرحم نفسه باستخدام التقنيات المنظارية في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأكد علي محمد علي، مسؤول القوافل الطبية في منطقة البحر الأحمر، استمرارية الجهود الطبية لدعم أهالي المنطقة، معربًا عن شكره العميق وتقديره لكل الأطباء والمساعدين الإداريين والتمريض وكل من ساهم وشارك في هذا الحدث الطبي الهام.

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