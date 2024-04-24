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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 17 حالة تعدٍ بمساحة 3196 متر مباني، و10 حالات تعدٍ بمساحة 15 فدانا و15 قيراطا و18 سهما على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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وأضاف أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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