ملحمة تاريخية.. غرفة القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة التجارية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات وأبطال القوات المسلحة الباسلة ،وقيادات وأبطال الشرطة ، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الحبيبة.



وتقدم رئيس غرفة القاهرة، في بيان رسمي نيابة عن مجلس إدارة غرفته والشُعب التجارية وكل منتسبيها للقوات المسلحة المصرية الباسلة التي سطرت ملحمة تاريخية رائعة أصبحت مصدر فخر للمصريين ، وستظل هذه الملحمة علامة مضيئة في تاريخ شعبنا العظيم.



وأشار"العشري" إلى أن تحرير سيناء خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين خاضوا معركة أكتوبر وقادوا النصر العظيم ورفعوا راية مصر فوق أراضيها بكل عزة وكرامة.



وأكّد رئيس غرفة القاهرة أن المصريين سيتذكرون دائمًا دور القوات المسلحة المصرية في تحرير أرض سيناء الغالية، وأن أبناء الوطن يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها بتضحيات أبنائها من القوات المسلحة والشرطة، خاتمًا رسالته " ندعو من الله أن يعيد هذه الذكرى عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات.