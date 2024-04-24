چوري بكر تعلم طفلها الرضيع الألعاب الرياضية في شهوره الأولى

حرصت الفنانة چوري بكر على مشاركة جمهورها بعض أخبارها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت بنشر حالة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بكر: تفتكروا اي الرياضة اللي ممكن اعملها ل أبني في الشهور الأولى من عمره ومندمش عليها ... غير السباحة عشان بدأنا فيها؟

الجدير بالذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في مسلسل "مسار إجباري"، وهو مكون من 15 حلقة، وتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

ويضم مسلسل "مسار إجباري" عددا من الفنانين منهم: أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.