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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

نشر حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق، والمحترف في صفوف الوكرة القطري صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهر فيها وهو داخل إحدى صالات الألعاب البدنية.

وتنطلق احداث المباراة التي ستجمع بين فريق الوكرة ضد الغرافة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة  دوري نجوم أكسبو.

الجدير بالذكر أن حمدي فتحي شارك ضمن صفوف نادي الوكرة القطري في مباراة فريقه أمام نادي الدحيل وانتهت بانتصار رفاق حمدي فتحي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري القطري.

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