بـ تيشيرت أبيض.. آخر ظهور للفنان يوسف الشريف| شاهد

حرص الفنان يوسف الشريف على نشر صوره ومشاركتها مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورتين له يرتدي فيهم تيشرت صيفي أبيض بنصف كم.

جدير بالذكر أن هناك عملا دراميا يجمع بين الشريف وطليقته المؤلفة إنچي علاء في رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "الراكون"و بالفعل بدأوا في التحضير للمسلسل ليكون جاهزاً للعرض في رمضان المقبل، وهو أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان طلاقهما.

وكانت إنجي علاء قد فاجأت جمهورها وجمهور يوسف الشريف بإعلان انفصالهما بشكل رسمي بعد زواج دام 14 عاماً.

ونشرت تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعى "إكس تويتر" كتبت فيها : "قدّر الله وما شاء فعل... يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا... دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير... أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفّقك في اللي جاي... الحمد لله على كل شيء".