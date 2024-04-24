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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقل فنانة عربية شهيرة إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

نوال الكويتية
نوال الكويتية

تعرضت الفنانة نوال الكويتية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأعلنت شركة روتانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطورات الحالة، قائلة: تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر.

نوال الكويتية

وكشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال الكويتية، في دبي، عن تأجيل موعد الحفل لأسباب لم تكشف عنها، ولم يتم تحديد الموعد الجديد للحفل.

وكان ينتظر أن تحيي نوال الكويتية حفلا غنائيا ساهرا على مسرح دبي أوبرا، يوم 10 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى، نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

الفنانة نوال الكويتية الفنانة نوال صيد العقارب نوال الكويتية أغانى نوال الكويتية

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