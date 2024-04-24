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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بنفس الأسعار القديمة.. موبايل Oppo جديد بأحدث معالج وأسرع شحن

بنفس الأسعار القديمة..موبايل
بنفس الأسعار القديمة..موبايل Oppo جديد بأحدث معالج وأسرع شحن

أضافت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة هاتفا جديدًا إلى  سلسلة K الخاصة بها في الصين. 

 

ويقدم هاتف Oppo K12 الجديد ورقة مواصفات مألوفة حيث أنه يعتمد على هاتف OnePlus Nord CE 4 5G الذي ظهر لأول مرة في الهند في وقت سابق من هذا الشهر.

 

مواصفات هاتف Oppo K12

 

يحتوي Oppo K12 على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة FHD + توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتتوافق مع HDR10 + وتبلغ سطوع ذروة 1100 شمعة.

من أجل الأمان، يتميز بماسح ضوئي للبصمة تحت الشاشة. تحتوي الفتحة المركزية على شكل ثقب على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ويأتي الهاتف مجهزًا بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة RAM من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ويمكن توسيعه باستخدام منفذ بطاقة SD . تم تجهيز الهاتف بنظام تبريد جرافيت 15277 مم² ومبرد سائل VC 4129 مم².

بنفس الأسعار القديمة..موبايل Oppo جديد بأحدث معالج وأسرع شحن

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بقوة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات SuperVOOC. لقد أدرجت Oppo تقنية Battery Health Engine الخاصة بها، والتي تعد عمرًا افتراضيًا للبطارية لمدة 4 سنوات. يضم الإعداد المزدوج للكاميرا في الهاتف مستشعر صورة بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS). كما أنه يشتمل على كاميرا عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. يتميز هاتف Oppo K12 بأداة برمجية جديدة لإزالة الأشياء، والتي تتيح إزالة الأشخاص والobjets غير المرغوب فيهم من الصور بعد التصوير.

يعمل K12 على  ColorOS 14، المستند على Android 14. كما أن الهاتف حاصل على شهادة IP54 لمقاومة الغبار والماء. كما أنه حاصل على شهادة مقاومة السقوط من فئة 5 نجوم من SGS Gold Label للتعامل مع السقوط والاصطدامات العرضية.

كما يوفر K12 مكبرات صوت ستيريو، ومحرك خطي على المحور X لاهتزازات ألعاب 4D، و NFC متعدد الوظائف، وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، وتغطية 5G بزاوية 360 درجة مع 8 هوائيات. يبلغ سمك الجهاز 8.37 مم ويبلغ وزنه 186 جرام.

 

سعر  Oppo K12

 

وصل هاتف Oppo K12 إلى الصين بثلاثة إصدارات، مثل 8GB + 256GB و 12GB + 256GB و 12GB + 512GB. تبلغ أسعار هذه الطرازات (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا) و (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا) و 2499 يوان (حوالي 345 دولارًا أمريكيًا). يتوفر الهاتف باللونين Clear Sky و Starry Night.

OPPO Oppo K12 مواصفات هاتف Oppo K12 OnePlus OnePlus Nord CE 4 5G

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