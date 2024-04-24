عايز أبعد عن الناس.. رسالة مثيرة لـ محمود كهربا بأحدث ظهور

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حالة له عبر فيها عن إحدى اهدافه.

وكتب كهربا: هدف من أهم اهدافي في الدنيا دي وبحاول اطبقه في حياتي قدر الامكان ، هو اني ابقي في حالي ، لا احب اعرف حاجة عن حد ، ولا حد يعرف عني حاجة غير اللي انا محتاج يعرفه بس... حياة كدة هادية وبعيد عن الناس وحواراتهم وتعكير المزاج واعيش في سلام نفسي عظيم مع حالي ونفسي واموري اللي محتاجه اركز فيها اكثر من الناس.

يذكر أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد حذرت كهربا من المشاركة في مباراة العودة بسبب تاريخ إقامة المباراة.

وأكدت أن كهربا لا يمتلك حظوظًا كبيرة هذه الفترة، وأنه وفقًا لمنزل الحظ لبرجه، فإنه سيحصد حظوظًا واسعة، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، موضحة أن ردود أفعاله على ما يحدث له وانفعالاته ستفقده كثيرًا من الحظوظ.