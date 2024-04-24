درة تثير الجدل بسؤال غريب عبر الإنستجرام .. تفاصيل

نشرت الممثلة درة عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها في الحالة، ووضعت عليها سؤالا للعب مع متابعيها وأصدقائها.

وكتبت درة: التريند ده ظريف، شوفتي فين أول مرة؟

من ناحية أخرى، أعلنت درة مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

والمسلسل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثيابا محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

ويشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب" صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.