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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمطروح

حملات مكثفة لتموين
حملات مكثفة لتموين مطروح

شنت مديرية التموين بمطروح برئاسة هند مساعد مدير التموين بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين حملات على الاسواق بمدينة مرسي مطروح.

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واوضحت مدير التموين بمطروح ان الحملات اسفرت عن ضبط أحد محالّ البقالة يقوم بتجميع اسطوانات الغاز وبيعها بازيد من السعر الرسمي بمنطقة الكيلو 4.


وحذرت مديرية التموين من التعامل مع أي سلعة تموينية مدعمة دون الضوابط المعتمدة للتعامل عليهاحتي لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية والعقوبة التي قد تصل للحبس.


وأشارت على قيام إدارة تموين العلمين بالتنسيق والاشتراك مع مجلس مدينة العلمين بحملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم ٢٠٢٤/١٥ الخاص بأوزان واسعار الخبز السياحي والفينو.


و أسفر المرور عن تحرير ١٠ محاضر للمخابز المخالفة بمدينة العلمين وسيدي عبد الرحمن
كما تم ضبط شخص وبحوزته ١٩ اسطوانة غاز قام بتجميعهم بغرض البيع في السوق السوداء...

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