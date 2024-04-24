انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

شهدت أسعار الذهب على مدار الـ48 ساعة الماضية انخفاضا حادا بجميع الأعيرة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيها، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 140 جنيها.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

وخسرت سعر سبيكة الذهب الـ50 جراما بنحو 7450 جنيها، لتسجل الآن 178850 جنيها، بعدما كانت تسجل 186300جنيه، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3577 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 25040 جنيها.

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2326 دولارًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3577 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8942 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35770 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 71540 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 111244 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 178850 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 357700 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيها.

أسعار الذهب

أسعار الذهب العالمي

عالميًا، تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، الأربعاء، في محاولة لاستكمال حركة التصحيح السلبي التي بدأت منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد أن تقلصت خسائر الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس ليدخل في تحركات عرضية تميل للهبوط خلال تداولات اليوم.

وسجل سعر أونصة الذهب انخفاضا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2311 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند 2315 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2322 دولارا للأونصة.

ويأتى هذا بعد أن انخفض سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص خسائره قبل إغلاق جلسة الأمس ويغلق عند المستوى 2322 دولارا للأونصة بعد أن وجد الدعم من الانخفاض في مستويات الدولار الأمريكي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وحاول الذهب العالمي أن يكسر منطقة المستوى 2300 دولار للأونصة يوم أمس، ولكنه فشل في ذلك ليرتد لأعلى ويدخل في حالة من التذبذب قد تستمر حتى صدور البيانات الأمريكية الهامة التي تنتظرها الأسواق هذا الأسبوع، على أن التذبذب قد يمتد من مستويات 2300 دولار إلى 2350 دولارا للأونصة.

ويوم أمس صدرت بيانات أضعف من المتوقع عن أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عملت هذه البيانات على دفع الدولار إلى التراجع ليسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين مطلع جلسة اليوم، الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على تقليص خسائرها يوم أمس في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وعاد الدولار الأمريكي إلى التعافي اليوم من جديد في ظل الدعم الذي يجده من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت بسبب البيانات الأخيرة التي أظهرت تماسك التضخم في الولايات المتحدة، بشكل يدفع البنك الفيدرالي إلى عدم الاطمئنان للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وتصدر هذا الأسبوع بيانات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي البيانات التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توضيح مسار أسعار الفائدة.

وغيرت الأسواق من توقعاتها حول بدء خفض الفائدة، لتشير الآن إلى شهر سبتمبر باعتباره موعد بدء الفيدرالي لخفض الفائدة، على أن يصل إجمالي عدد مرات خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين بحد أقصى، وذلك بعد التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن بدء خفض الفائدة سيكون في شهر يونيو القادم مع إمكانية خفض الفائدة من 3 إلى 4 مرات هذا العام.