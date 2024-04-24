الحياة مش دايما سعيدة.. هيدي كرم تقلق جمهورها على إنستجرام

شاركت الفنانة هيدي كرم، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الحياة مش دايمًا إجازة سعيدة، الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش”.

وتابعت: “في الإجازة دي بالذات كنا بنمر كعيلة بأزمة صحية مش سهلة، في يوم هاحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي، لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا إننا نتمسك بالأمل والإيمان”.

واختتمت: “مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برده الحياة جميلة بكل ما فيها ومغامرة رائعة بكل معانيها”.

وتحرص هيدي كرم على مشاركة متابعيها وجمهورها جميع صورها واطلالاتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها دائمًا، عبر مواقع التواصل.

أحدث اعمال هيدي كرم في الدراما

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.