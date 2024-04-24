مندوب فلسطين: المقابر الجماعية المكتشفة بالمستشفيات تعكس محاولات الاحتلال لإخفاء جرائمه

أكد السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القيم الإنسانية وحقوق الإنسان بحربه في قطاع غزة، و يتعمد تجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ بدء العدوان.



وأضاف خلال كلمته بـ الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين، أن الاحتلال استخدم سياستي الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية.



ولفت إلى أن المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيات غزة تعكس محاولات إسرائيلية لإخفاء جرائم الاحتلال، والاحتلال قتل 8 آلاف فلسطيني منذ قرار محكمة العدل الدولية وقـ ـتل 1500 آخرين منذ صدور قرار مجلس الأمن.



وجاء أيضًا أن الاحتلال يقتحم عشرات المدن في الضفة الغربية يوميا ويتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية، ويقوم بحماية المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم بالضفة الغربية.



وتابع: طالبنا بإدراج قائمة من 60 كيانا إسرائيليا وأخرى تشمل مسؤولين إسرائيليين ضمن المنظمات الإرهابية، نطالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها التي تنحاز لإسرائيل وتحول دون تحقيق السلام، و نطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها في قتل المدنيين بقطاع غزة.

