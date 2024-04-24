مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل دمرت المنشآت الصحية بغزة وحولتها لمقابر جماعية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية مستمرة في قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111 ألف شهيد وجريح (34 ألف شهيد، و77 ألف جريح)، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء.

وأضاف السفير العكلوك خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أنه مع هذا العدوان الغاشم يستمر عجز العالم عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار قرابة سبعة شهور، رغم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 2728 بتاريخ 25/3/2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، ورغم صدور أمرين من محكمة العدل الدولية 26/1/2024 و28/3/2024 في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم يطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن إسرائيل كانت تستخف وتستهين في كل مرة بهذه المطالبات، وتعلن رفضها لوقف سفك دماء المواطنيين الفلسطينيين وتستمر بإخضاعهم لمجاعة حقيقية، وحصار قاتل وتدمير منهجي لكل أشكال الحياة، حتى أحالت إسرائيل المنظومة الصحية الفلسطينية إلى دمار شامل، بل إلى مقابر جماعية دفنت فيها ضحاياها بالمئات، منتهكة كل القيم والمفاهيم والقوانين الإنسانية والدولية، وقد تكشف مؤخراً عن مقابر جماعية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، وتم انتشال جثث مئات الشهداء من النازحين الملتجئين للمجمعين الطبيين، ومن المرضى والمصابين والطواقم الطبية، أعدم الكثير منهم ميدانياً، ودُفنوا في ساحات المستشفيين، وتعجز المصطلحات القانونية عن وصف هذه الجريمة، أهي محاولات لإخفاء مظاهر الإبادة الجماعية؟ أم هي إمعان في إهانة العالم وقانونه الدولي الإنساني، عندما تحول إسرائيل المستشفى إلى مقبرة جماعية؟.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بالتهجم على كل من ينتقدها متهمة إياه بمعاداة السامية، ولم تكتفِ برفضها الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مدار 76 عاماً منذ النكبة، لكنها تعدت ذلك إلى مرحلة الاعتداء على الإنسانية جمعاء من خلال صور مذابح الأطفال والنساء ومسح الأحياء والمباني السكنية بما يزيد عن 75 ألف طن من المتفجرات الأمريكية الصنع.

وأوضح أن إسرائيل قتلت منذ أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024 أكثر من 8000 شهيد فلسطيني. المحكمة أمرتها بوقف قتل المدنيين لكنها قتلت 8000 منهم رداً على أمر المحكمة، وقتلت منذ قرار مجلس الأمن 2728 يوم 25/3/2024 أكثر من 1500 شهيد، مجلس الأمن دعا لوقف إطلاق نار فوري في رمضان، لكن إسرائيل قتلت 1500 شهيد ردا على قرار مجلس الأمن الأخير.