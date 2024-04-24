برلماني: سيناء تعيش أزهى عصورها بعد دحض الإرهاب وبدء مسيرة التنمية والإعمار

وجه النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أنها ذكرى عظيمة وخالدة في ضمير شعبنا بكافة طوائفه.

وأشار "البدري" في تصريحات له اليوم، إلى أن الخامس والعشرين من إبريل من كل عام هو يوم الفخر والعزة والكرامة حيث تم رفع فيه العلم المصري على أرض مصر الغالية، وتم إعلان هذا اليوم عيداً وطنياً مصرياً، تم استرداد فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

وأوضح أنه في عام 1982، رحل آخر جندي إسرائيلي عن أرض سيناء، تاركاً وراءه ذكرى هزيمة نكراء، وفاتحاً الباب أمام عودة مصر إلى سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أنه ذكرى نحرير سيناء هو عيد النصر والكبرياء، والعزة والكرامة، وهو عيد استعادة الهوية الوطنية، وعودة الروح المصرية الأصيلة إلى شبه الجزيرة الحبيبة.

وأكد أن فخر واعتزاز مصر بهذا اليوم لا يوصف، فهو يومٌ يخلد بطولات جيشنا الباسل، وصبر شعبنا العظيم، وإيمانه الراسخ بوحدته الوطنية وقوة إرادته، التي دحضت الإرهاب وأزالت براثن الظلام عن سيناء، ليبدأ فيها عصرًا جديدًا في عهد الرئيس السيسي بتنمية شاملة لكل أقطار وطننا الغالي.

وشدد على أن سيناء تعيش أزهى عصورها بعد القضاء على الإرهاب وبدء مسيرة التنمية والإعمار تحت قيادة الرئيس السيسي، لتكون تلك البقعة في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.

وهنأ عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة،و الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.