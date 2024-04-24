مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية لمعاقبة إسرائيل

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ألم يأن الأوان لهذا العالم كي يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو من ماء وجه الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية، عندما ترفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن، فعلى مجلس الأمن أن يستخدم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية، وأن يتم تفعيل الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأضاف العكلوك خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادبة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت اليوم، بناء على طلب دولة فلسطين، أن إسرائيل، قوة الاحتلال وجيشها الهمجي ومستوطنيها الإرهابيين، تقوم كل يوم باقتحام عشرات المدن والمخيمات الفلسطينية، وتتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية التي لجأ إليها مئات آلاف الفلسطينيين من بعد تهجيرهم من مدنه وقراهم أثناء النكبة.

وتابع يقوم جيش الاحتلال بحماية ورعاية المستوطنين الإرهابيين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية ويعتدون على البيوت الآمنة ويحرقون المزارع والممتلكات.

وأوضح أنه يجري في كل يوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك بمئات المستوطنين محاولين تدنيسه بالقرابين المُهربة إليه، وممارسة الصلوات التلمودية والنفخ في الأبواق خلال تلك الاقتحامات، وتستمر المنظمات اليهودية الإرهابية المتطرفة بإعداد العدة لليوم الذي تتمكن فيه من هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وشدد على أن إسرائيل لا تكترث بكل الإدانات والمطالبات والدعوات، بل تستهتر وتهزء بها، ونصت قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية على اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية يمكن لها أن تعطي درساً عملياً لإسرائيل، تفهم من خلاله أن جرائمها لن تبقى دون عقاب.

ونوه بأنه تم تقديم من خلال المستوى الوزاري ومستوى المندوبين الدائمين، عدداً من الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها في هذا السياق، ومنها قائمة بـ 60 منظمة وكيان إرهابي إسرائيلي، يمارسون الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة ويقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويخططون لهدمه وتدنيسه والاستيلاء عليه، وقائمة للعار بأسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، وطالبنا بأن تُعتمد هذه القوائم ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية العربية والدولية.

وجدد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات في المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقرارات التي في كثير من الأوقات لا تجد طريقها للتنفيذ والفعل والتأثير.

