مكشوف البطن.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا

نشرت هيدي كرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت هيدي كرم، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق مع توب باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيدي كرم