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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

او اي دولة أخري..

حماس: لم نطلب من سوريا استضافة مكتبنا السياسي على أراضيها

ارشيفي
ارشيفي

نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ،أن تكون طلبت من سوريا أو أي دولة أخرى استضافة مكتبها السياسي على أراضيها.

وبدوره؛ قال متحدث الحركة جهاد طه، في بيان له : مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم أمس الثلاثاء، حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا”.

وكانت جريدة اللواء اللبنانية نقلت عن مصدر مطلع لم تذكره، أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض انتقال قيادة حماس إلى سوريا.


وأضاف طه: لم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا ولا من غيرها.


وتستضيف قطر المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012، بعد طلب من واشنطن لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس.
وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر أدت قطر دورا محوريا في وساطة بين إسرائيل وحماس أفضى إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى في نوفمبر المنصرم، لكن رغم ذلك ظلت تل أبيب تضغط على الدوحة لإنهاء استضافتها للحركة.


 

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