أبوظبي تخفض السعر الاسترشادي للسندات وتتلقى طلبات تتجاوز الـ22 مليار دولار

ذكرت خدمة آي.إف.آر المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، أن أبوظبي خفضت السعر الاسترشادي لإصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بعد أن تلقت طلبات تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار.

وخفضت أبوظبي السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل 5 سنوات إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من نحو 70 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.

وأضافت آي.إف.آر أن السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات جرى تخفيضه إلى ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس من نحو 85 نقطة أساس، بينما تم تقليصه لشريحة السندات لأجل 30 عاما إلى ما بين 95 إلى 100 نقطة أساس من نحو 125 نقطة أساس، وفقا لـ "رويترز".