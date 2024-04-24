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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن وادي النطرون بمناسبة عيد القيامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترأس اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في سجن وادي النطرون بمناسبة عيد القيامة، إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

صلى اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون وادي النطرون، بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.  

تُقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية، وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون في الكاتدرائية الأسقفية، إذ تساعد الخدمة في تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس، بالإضاقة إلى تسديد الاحتياجات الروحية.

الجدير بالذكر أن خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية بدأت منذ أكثر من عشرين عاماً، وتُقدم الخدمة للرجال والنساء، بالإضافة إلى الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر.

الدكتور سامي فوزي الأسقفية سجن وادى النطرون عيد القيامة الكنيسة الصلاة المساجين

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