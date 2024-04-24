سياسي فلسطيني: برنامج الغذاء العالمي أكد على اقتراب حدوث مجاعة داخل غزة

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الوضع في قطاع غزة أصبح أكثر خطورة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك مخرجات من اجتماع مجلس الجامعة العربية للوصول لهنة ووقف إطلاق النار

وقال عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن برنامج الغذاء العالمي، أكد على اقتراب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد الأواضاع الكارثية التي تواجهها منظمة الأونروا والتي تستهدف تقديم الغذاء داخل القطاع.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الفلسطينيين داخل قطاع غزة فقدوا كل مظاهر الحياة، وليس الغذاء فقط.