التهم محصول القمح.. إخماد حريق نشب داخل مزرعة بالإسماعيلية |صور

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب بمحصول القمح بإحدى المزارع بمركز أبو صوير على مساحة 1.5 فدان، مما أدى إلى احتراق جزء من المحصول.

وبحسب المصادر الرسمية، والتي أكدت في تصريحات خاصة، أن الحادث نتيجة تطاير بعض الشرز من الأسلاك الكهربائية الممتدة بأعمدة الإنارة أعلى المزرعة.

وحصل « صدي البلد» علي الصور الأولي للحريق، والذي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية على حريق هائل شب في محصول القمح بأرض زراعية بعزبة العنتبلي بابو صوير، دون وقوع خسائر بشرية.

انتقل علي الفور سيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق واخماده.

وبالفحص والتحريات تبين وجود حريق أسفر عنه احتراق، وتلف محصول القمح على مساحة واسعة دون وقوع أي إصابات بشرية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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