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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"انتظروني".. شريف منير يروج لدوره في فيلم "السرب"

شريف منير
شريف منير

روج الفنان شريف منير لدور شريف المصري الذى يجسده ضمن أحداث فيلم “السرب” ، الذى من المقرر أن يطرح فى دور العرض السينمائية يوم ١ مايو.

ونشر شريف منير بوستر لشخصية شريف المصري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “انتظروا شريف المصري بفيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر .. دم المصريين خط أحمر”.

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

ونشر الفنان محمد دياب أحد المشاركين فى الفيلم البرومو الرسمي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلأ:مصر مبتسيبش حق ولادها، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر


ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.
 

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ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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