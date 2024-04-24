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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف كأس العالم للأندية والعظماء السبع في كرة اليد

صدى البلد

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة 3 نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية  في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات،  والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو  نوفمبر من العام الجاري، ومن  المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي احدث طراز عالمي. 

كما منح الاتحاد الدولي، مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم.

وشهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي و الاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الامين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير  للشركة المتحدة  للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد  التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل.

ومن جانبه عبر الدكتور محمد الأمين، عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لاول مرة في التاريخ. 

وأشار إلي أن ذلك ليس بجديد علي مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة علي نعيشها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كل المستويات وخاصة طفرة البنية التحتية والانشاءات غير المسبوقة. 

كما حرص الامين علي توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي دعمه الكبير. 

وأشار إلي الدور المحوري والأساسي في الكواليس  لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي و المتحدة للرياضة خلال مراحل المفاوضات. 

وأكد علي أن الجميع كان علي قلب رجل واحد من أجل إنجاح الصفقة بدوافع وطنية  واستضافة مصر  بطولتين للأندية والمنتخبات من العيار الثقيل يشارك فيهما أكابر العالم. 

كما حرص رئيس اتحاد اليد علي توجيه الشكر لعمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد علي مجهوده الكبير خلال فترة التجهيز والتفاوض لاستضافة البطولات العالمية.

واختتم الدكتور الامين بأن ما تم الإعلان عنه ليس آخر الأخبار السارة ولكن هناك مفاجآت واخبار سارة أخري في الطريق لمصر، ولكن سيتم الإعلان عنها في وقتها. 

وشدد علي أن الاتحاد المصري لكرة اليد يعمل بكل طاقته لخدمة بلده واستمرار صناعة مجد كرة اليد صاحبة الطموح العالمي.

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