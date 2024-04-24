إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع حادث على طريق بسنديله شربين أمام عزبة نقولا، حيث تصادم ميكروباص بجرار زراعى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق بسنديله شربين أمام عزبه نقولا حيث تصادم ميكروباص بجرار زراعى.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص، وهم ناديه سالم مصباح ٤٤ عاما مقيمة بلقاس وإصابتها جروح قطعية متفرقة بالوجه، أسماء محمد ابو سراج ٢٢ عاما بلقاس كسر بالساق اليمني وسحاجات متفرقة بالوجه ، فوز محمد عبد الرازق 50 عاما مقيمة ترعة غنيم شربين مصابة ركسر بالذراع الايسر.

كما أصيب صبري كمال غانم 55 عاما مقيم دميانه بلقاس مصاب جرح قطعي بالاذن اليمني 10سم، السيد علي احمد 54 عاما مقيم بيلا كفر الشيخ مصاب بجرح قطعي بالوجه طه عبد المنعم علي 72 عاما شربين اشتباه كسر بالذراع اليمنى.

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين تم تحرير محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.