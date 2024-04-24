حتى منتصف الليل| ماذا يحدث في مواعيد غلق وفتح المحال بالتوقيت الصيفي؟

تطبيق التوقيت الصيفي لغلق وفتح المحال.. من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل 26 من أبريل الجاري، ويتساءل المصريون عن حقيقة تغيير مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات عقب تطبيق التوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن تبدأ محافظات الجمهورية، يوم الجمعة القادم 26 من أبريل الجاري، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية التي حددتها المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

تطبيق التوقيت الصيفي لغلق وفتح المحال

وطبقًا للمواعيد الصيفية التي حددتها قرار وزير التنمية المحلية، يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً، علي أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال العامة الساعة 12 منتصف الليل.

أما عن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، فتقوم بالفتح من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما عن مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يكون موعد فتحها يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

فئات مستثناة من المواعيد الصيفية

ويوجد بعض الفئات من المحال المستثناة من المواعيد الصيفية، وهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية، وذلك بناءً على اقتراح المحافظ.

المواعيد الصيفية

موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات حددتها المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

التوقيت الصيفي 2024

من المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا لـ التوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

اجازة عيد تحرير سيناء 2024

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس القادم الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد اجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص، يوم الخميس المقبل أيضًا الموافق 25 أبريل 2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

ويصادف يوم اجازة عيد تحرير سيناء 2024، نهاية الأسبوع يوم الخميس 25 أبريل الجاري، ولذلك تأتي مع اجازة عيد تحرير سيناء يومين اجازة اضافيين وهما يومين الراحة الأسبوعية، الجمعة 26 من أبريل والسبت 27 من أبريل، وبذلك يصبح إجمالي عدد أيام الاجازة 3 أيام متتاليتين.