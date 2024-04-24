قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بنات بالقاهرة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات ويتابع استعداداتها للامتحانات

وخلال الجولة عقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتفقد العملية التعليمية واطمأن على انتظام الدراسة في الكلية، كما تابع نائب رئيس الجامعة جاهزية واستعداد الكلية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني «العملي والشفهي والتحريري»، كما تأكد من تنسيق الإشراف الطبي مع الإدارة الطبية لفرع البنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية الصافي، عميدة كلية الزراعة بنات، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل كلية الزراعة بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كليات الجامعة التي اعتُمِدت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي صدق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس الإدارة للتعليم الأزهري، على اعتمادها.

وأعلن رئيس الجامعة أن الكليات التي تم تجديد اعتمادها مؤسسيًّا هي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما حصلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق على شهادة الاعتماد المؤسسي. مشيرًا إلى أن هناك بعض الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي، وعددها سبع كليات، على النحو الآتي:

1. برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

2. برنامج الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

3. برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

4. برنامج الفيزياء الحيوية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

5. برنامج الفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

6. برنامج هندسة المناجم والفلزات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

7. برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.