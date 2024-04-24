عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات ويتابع استعداداتها للامتحانات

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بنات بالقاهرة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات ويتابع استعداداتها للامتحانات

وخلال الجولة عقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتفقد العملية التعليمية واطمأن على انتظام الدراسة في الكلية، كما تابع نائب رئيس الجامعة جاهزية واستعداد الكلية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني «العملي والشفهي والتحريري»، كما تأكد من تنسيق الإشراف الطبي مع الإدارة الطبية لفرع البنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية الصافي، عميدة كلية الزراعة بنات، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل كلية الزراعة بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

سلامة داود يهنئ كليات جامعة الأزهر المعتمدة من هيئة ضمان الجودة

بإجمالي 160 ألف دارس.. رواق القرآن الكريم هدية الأزهر للمصريين

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كليات الجامعة التي اعتُمِدت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي صدق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس الإدارة للتعليم الأزهري، على اعتمادها.

وأعلن رئيس الجامعة أن الكليات التي تم تجديد اعتمادها مؤسسيًّا هي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما حصلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق على شهادة الاعتماد المؤسسي. مشيرًا إلى أن هناك بعض الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي، وعددها سبع كليات، على النحو الآتي: 
1. برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

2. برنامج الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

3. برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

4. برنامج الفيزياء الحيوية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

5. برنامج الفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

6.  برنامج هندسة المناجم والفلزات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

7. برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمد فكري خضر امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية الدراسات الإسلامية والعربية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

موضوعات متعلقة

سلامة داود يهنئ كليات جامعة الأزهر المعتمدة من هيئة ضمان الجودة

بإجمالي 160 ألف دارس.. رواق القرآن الكريم هدية الأزهر للمصريين

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

الأمين العام للأمم المتحدة ‏يشيد بجهود شيخ الأزهر لتعزيز السلام والحوار بين ‏الأديان

انطلاق مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالأزهر.. السبت المقبل

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

الصحافة عاوزه هزة.. مدحت العدل يوجه رسالة لنقيب الصحفيين |فيديو

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ