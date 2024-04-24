أخبار التوك شو|«السيسي»: العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعًا.. محدش يقدر يقرب من سور الحدود المصرية.. أحمد موسى: سيناء ملك للمصريين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بضيوف مصر الأعزاء، الذين جاءوا لمصر، للمشاركة في البطولة العربية للفروسية بالعاصمة الإدارية، معلقا “متمنيا لكم التوفيق في وطنكم الثاني مصر ومتمنيًا لكم التوفيق”.

محدش يقدر يقرب من سور الحدود المصرية.. أحمد موسى: سيناء ملك للمصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تدعم وتساند أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، معقبًا: "مصر على مدار تاريخها تُساند وتُدعم القضية الفلسطينية".

مصر تقرر تأسيس منطقة حرة وأخرى استثمارية في مدينة رأس الحكمة

قرّرت مصر تأسيس منطقة حرة وأخرى استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

بكرة الموضوع ينتهي | خبر سار من الأرصاد للجميع

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد حالة الطقس على مستوى محافظات الجمهورية وتأثير الموجة الحارة على الجميع.

مفاجأة سارة.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.

مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار بغزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الجرائم بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم.

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بالتقرير الأممي الصادر بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول "أونروا"

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه نرحب بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

مواجهة بين أحد الصيادين ومؤسس حملة "خليها تعفن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك|فيديو

كشف العربي كمال صياد من بورسعيد اسباب ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرا، مؤكدا أن أرتفاع سعر السولار والغزل والنسيج، ارتفاع مصاريف العمالة هو ما سبب ارتفاع أسعار السمك.

غادة إبراهيم: بشوف نفسي جذابة.. والست الحلوة بس هيا اللي جوزها بيخونها|فيديو

قالت الفنانة غادة إبراهيم: “بشوف نفسي ست جذابة للي حواليا، والست الجذابة بتعجب كل الرجالة، مؤكدة أنه قولت نفسي أعمل مشهد فيه حب مع كريم عبد العزيز”