مواجهة بين أحد الصيادين ومؤسس حملة "خليها تعفن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك|فيديو

كشف العربي كمال صياد من بورسعيد اسباب ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرا، مؤكدا أن أرتفاع سعر السولار والغزل والنسيج، ارتفاع مصاريف العمالة هو ما سبب ارتفاع أسعار السمك.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن المقاطعة تسببت له بخسائر كبيرة وأنه من سيقوم بمقاطعة عكسية ولن يعمل بسبب غلق السوق وعدم الشراء.

وأوضح العربي أن سعر الجمبري انخفض من ٢٨٠ ل ١٨٠ ج وأن كل الأسعار في العالم مرتفعة ليس فقط سعر السولار ولكن مصاريف العمال من أكل وشرب ويومية ارتفع وأن أسعار زمان مش هتفضل نفسها.

وعلق عليه وسام الصفتي منسق حملة " خليها تعفن " لمقاطعة شراء الأسماك أنه لايمكن بسبب غلاء جنيه في السولار ترتفع أسعار الأسماك الصغيرة ( الشعبية ) من ٣٠ و ٤٠ ج إلى ١٠٠ج وأنه لابد من تسعير عادل من قبل شعبة الأسماك ببورسعيد.

