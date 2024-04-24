جمعية "مواطنون ضد الغلاء" تعلن حملة جديدة لـ مقاطعة الأسماك بسوق العبور

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد وبعض المحافظات نجحت بشكل كبير في تخفيض الأسعار بالأسواق المحلية.

وأضاف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد،: ننفذ حملة كبرى لمقاطعة الأسماك في سوق العبور بالقاهرة الكبرى، اعتبارا من غدًا الخميس وحتى شم النسيم، لأن سوق العبور هو بمثابة بورصة الأسماك في مصر.

واسترسل: طالب المساندة من الدولة ضد جشع التجار، ويوجد 3 عائلات متحكمين في تسعير الأسماك في سوق العبور، ولابد من التصدي لمثل هذه المواقف.



وأوضح أن ما حدث في سوق الأسماك سيؤثر على الأسعار بشكل كبير وواسع، وسألت في بورسعيد إمبارح وعرفت إن الأسعار وصلت لـ 30 و40 جنيه للكيلو في بعض الأنواع.