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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: ألمانيا تستأنف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة

الأونروا
الأونروا

قال الدكتور رمزي عودة، مدير مركز أبحاث معهد فلسطين، إن وجود ألمانيا من الدول التي تراجعت عن قرارها بتجميد دعمها لوكالة الأونروا خطوة مهمة، خاصة أن ألمانيا مهمة وقائدة لأوروبا، كما أنها دولة مهمة في تمويل الأونروا، وهناك أكثر من 6 دول تراجعت عن هذا القرار من ضمنها اليابان وكندا.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه بقي هناك 10 دول غربية مانحة ما زالت تعلق تمويلها ولا سيما الولايات المتحدة، وهي أكثر دولة تدعم الوكالة بواقع 360 مليون دولار في السنة.

وأشار إلى أن وكالة الأونروا تتعرض لتهديد واضح من قبل إسرائيل والدول الغربية، وهناك ادعاءات بأنها تدعم الإرهاب، وقبل 3 أيام صدر تقرير مستقل رحبت فيه الأمم المتحدة، وأشارت إلى أنه لا توجد أي أدلة كما ادعت إسرائيل بتورط الوكالة الدولية في أعمال إرهابية أو عدائية ضد إسرائيل، وأن الوكالة ملتزمة بسياسة الحيادية والشفافية، وكل ما قالته إسرائيل لا يوجد ما يثبت.

فلسطين المانيا لوكالة الأونروا الاونروا الولايات المتحدة

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