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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيروين.. حكم رادع لمتهمين بتجارة الكيف في حلوان

صدى البلد

‎ قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ، بمعاقبة عاملين ، بالسجن المشدد 10 سنوات وبتغريم كل منها 200 ألف جنيه، لاتجارهما في الهيروين في حلوان. 
 

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الإعدام شنقا لعامل أنهى حياة سيدة في الجيزة

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 ‎وجاء في أمر إحالة المتهمين : "إسلام. ع" ، 32 سنة، عامل،  و "صلاح. ح" ، 39 سنة عامل، أنهما بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قاما بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 

‎البداية.. 

عندما نجح المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط المتهمين أثناء ترجلهما من سيارة يستقلاها ؛ وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون.

‎وبتفتيش الحقيبة، عثر بداخلها على هاتف محمول، و74 كيسا من الهيروين المخدر وكذا قطعة أسطوانية لذات المخدر ومبلغ مالي وميزان، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما المضبوطات بقصد الاتجار والميزان للوزن والهاتف للتواصل مع عملائهما ، والمبلغ حصيلة التجارة الغير مشروعة.

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