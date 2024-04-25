عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تُسقط صاروخاً باليستياً ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للتحالف الدولي، تصدت لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي، فوق خليج عدن.

وذكرت في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس" أن "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (أم ڤي يوركتاون).

وأوضحت أن السفينة "ترفع العلم الأمريكي وتعود عائديتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً و4 يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".

وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

بالتوازي مع ذلك، أعلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرت 4 طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

ترشيحاتنا

بوليتيكو: إدارة بايدن غير مقتنعة بانتصار أوكرانيا رغم المساعدات الجديدة

مكنتش أعرف إنها حامل| تفاصيل مرعبة بقضية طبيب النساء بالجيزة

الدعاء المستجاب بعد أذان الفجر.. و3 أخطاء شائعة احذرها عند سماع المؤذن

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة

واشنطن تُسقط صاروخاً باليستياً ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

بسبب عيب قاتـ ل.. هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة جينيسيس

مع صديقتها.. أحدث ظهور لـ المطربة المعتزلة شيماء سعيد

بالأحمر الجريء| هند صبري تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ