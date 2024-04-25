تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديلاً على موعد مباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره شبيبة أمل سكيكدة الجزائري، في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم وتم تغيير الموعد ليكون في الثامنة مساءً الخميس في صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية التي تستضيف البطولة.

ونجح فريق الزمالك لكرة اليد في التأهل للدور نصف النهائي، بعد اجتياز دور المجموعات والدور الرئيسي، بالعلامة الكاملة.



ويسعى "يد الزمالك" للحفاظ على اللقب الأفريقي للعام الثالث على التوالي، بعد التتويج به آخر نسختين على حساب النادي الأهلي.



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلاً من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.