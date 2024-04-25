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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد تكذيب السعودية رومي القحطاني.. سيدة عمرها 60 عاما تثير الجدل بمسابقة ملكة جمال الكون

صدى البلد

رومي القحطاني بعدما أثارت الجدل بشأن ترشحها ضمن ملكات جمال العالم ونفت المنظمة اختيارها لاحقا، أثارت سيدة أخرى جدلا جديدا بشأن عمرها بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون بوينس آيرس.

جدل بسبب عمر ملكة جمال الكون

حطمت أليخاندرا رودريجيز الصور النمطية وأسرت القلوب بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الكون بوينس آيرس، إذ دخلت المحامية والصحفية من لابلاتا بالأرجنتين، التاريخ كأول امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا يتم اختيارها ملكة جمال الكون.

ويمثل اختيارها تحولا هائلاً في مسابقات ملكات الجمال، باعتبارها خاضت تحدي المعايير العمرية وإعادة تعريف المعايير المجتمعية للجاذبية.

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ووفقا لموقع “هولا” بعد فوزها، أعربت رودريجيز عن سعادتها العميقة باختيارها لتمثيل هذا النموذج الجديد في مسابقات ملكات الجمال. وقالت: “يسعدني أن أمثل هذا النموذج الجديد في مسابقات ملكات الجمال لأننا نفتتح مرحلة جديدة لا تمثل فيها المرأة الجمال الجسدي فحسب، بل مجموعة أخرى من القيم. أنا أول من هذا الجيل يبدأ بهذا”.

ملكة جمال الكون 2024

وألهم فوزها النساء من جميع الأعمار، وأثبتت أن الجمال لا يعرف حدودًا وأن قيمة المرء تتجاوز المظهر الجسدي. ومن المقرر أن تتنافس جنبًا إلى جنب مع النساء المختارات من كل مقاطعة من البلاد.

وبحسب الخبراء، تعد مشاركة رودريجيز تحديا للمفاهيم التقليدية وتعزيز رواية أكثر شمولاً وتمكينًا للجمال.

وتستعد للظهور على المسرح مرة أخرى في 25 مايو في مدينة بوينس آيرس.

وبالإضافة إلى إنجاز حققته أليخاندرا رودريجيز، تتنافس هايدي كروز، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 47 عامًا، ومدربة صحية وخبيرة لياقة بدنية، لتمثيل جمهورية الدومينيكان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

وقالت: “كانت المشاركة في مسابقة ملكة الجمال تبهرني دائمًا. ومع ذلك، نظرًا لأني أصبحت أمًا في سن مبكرة، لم أتمكن أبدًا من تحقيق هذا الحلم. لقد عرضت عليّ ملكة جمال الكون، التي تشجع الاندماج، الفرصة لتحقيق حلمي”.

وأثار قرار كروز بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 الإثارة والشكوك، وتساءل البعض عما إذا كان بإمكانها التنافس مع المتسابقين الأصغر سناً بسبب عمرها.

في المقابل، ناقش آخرون ما إذا كانت خبرتها السابقة كشخصية عامة ستمنحها ميزة غير عادلة على الوجوه الجديدة التي تتنافس على اللقب. 

على الرغم من المحادثات التي أحاطت بقرارها أن تصبح ملكة جمال، ظلت كروز مصممة على المشاركة.

ملكة جمال الكون بالمكسيك

ستقام مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في المكسيك، الدولة التي استضافت المسابقة في أربع مناسبات سابقة: 2007، 1993، 1989، و1978. 

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة ملكة جمال الكون إيمي إميريش: “إنني أتطلع إلى رؤية ما ستقدمه المكسيك. نحن نفكر في إجراء التصفيات التمهيدية في مكان يتسع لـ 20 ألفًا في كانكون - لم تتم الموافقة على هذا بعد ولكن الاحتمال مثير".

بالنسبة لمسابقة ملكة جمال 2024، سيتم تطبيق قواعد جديدة، بما في ذلك إلغاء الحدود العمرية للمتسابقات، مما يسمح لجميع النساء فوق 18 عامًا بالمشاركة.

الأرجنتين رومى القحطانى ملكة جمال الكون

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