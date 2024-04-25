عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عائشة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان صيفي باللون الأزرق ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهها.

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل بدون سابق إنذار، صة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كلا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.