عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السماء باللون البرتقالي.. عاصفة ترابية تجتاح بلد جديد| تحذيرات رسمية

صدى البلد

اجتاحت عاصفة غبار قوية مدينة أثينا والمدن اليونانية الأخرى، محولة السماء إلى لون برتقالي مروع.

 نشأت هذه السحب من الصحراء الكبرى ووصلت إلى اليونان بواسطة الرياح الشمالية الغربية العاتية.

 وقد أصدرت السلطات اليونانية تحذيرًا صحيًا بشأن الجزيئات الدقيقة في الغبار المتواجد في الهواء.

عاصفة ترابية

تأثرت الأكروبوليس والمعالم الأثرية اليونانية الأخرى بشكل خاص، حيث تحولت السماء فوقها إلى لون ناري مثير. 

وعلى الرغم من الرعب الذي أثارته الظاهرة، من المتوقع أن يهدأ الوضع تدريجيًا مع هبوب الرياح شرقًا.

في منشور على فيسبوك، علق لاجوفاردوس كوستاس، خبير الأرصاد الجوية ومدير الأبحاث في المرصد الوطني في أثينا، قائلاً: "من المتوقع أن ينحسر تأثير عاصفة الغبار الصحراوي القوية التي نشهدها في بلادنا والتي تعرف باسم 'مينيرفا الأحمر'". 

وأشار إلى أن الرياح الشمالية الغربية ستؤدي إلى تحرك التركيزات العالية من الغبار تدريجيًا نحو بحر إيجة، ومن المتوقع أن يزداد تركيز الغبار على جزر دوديكانيز يوم الخميس.

txt

إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة

txt

القيادة المركزية الأمريكية: التصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

ضباب برتقالي

وفي منشور آخر على فيسبوك، وصف كوستاس أثينا المغمورة بالضباب البرتقالي بأنها "مستعمرة على المريخ". ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تعمل السلطات اليونانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة الجوية الاستثنائية، وتوجهت الدعوات إلى المواطنين للابتعاد عن الأنشطة الخارجية والاحتفاظ بصحة جيدة في ظل هذه الظروف القاسية.

على الرغم من أن العاصفة الغبارية تسببت في إزعاج كبير وتأثير سلبي على الحياة اليومية، إلا أنها تشكل أيضًا مناظر طبيعية نادرة ومثيرة للدهشة. 

وقال كوستاسإن إن الحدث المناخي يعد من أخطر حلقات تركزات الغبار والرمال في الصحراء منذ 21 و22 مارس 2018، عندما غزت السحب جزيرة كريت لكن العواصف الترابية في الصحراء الكبرى شائعة نسبيا، حيث كانت السحب تتنقل في السابق مع الرياح الشمالية إلى اليونان في أواخر مارس وأوائل أبريل. 

يتم استخراج ما بين 66 مليون و220 مليون طن من الغبار المعدني من الصحراء الكبرى كل عام، وتسقط الجسيمات الأكبر حجمًا بسرعة، لكن أصغر البقع يمكنها السفر آلاف الأميال عبر أوروبا. يمكن أيضًا أن تعبر سحب الغبار الصحراوية المحيط الأطلسي، وتصل في بعض الأحيان إلى منطقة الأمازون وتوفر الأسمدة لها.

الأرصاد الجوية الاثرية الحالة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

ترشيحاتنا

الزراعة: السيسي تبنى رؤية لتنمية سيناء,, تنفيذ مشروعات بـ 650 مليار جنيه منذ 2014

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

في ذكرى تحرير سيناء «أرض الفيروز».. تجلى فيها نور المولى.. وعبر منها الأنبياء

مراسلة بالقدس المحتلة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية باتت وشيكة

تفاقم الأزمة.. اتحاد العاصمة يرفض المشاركة في مباراة العودة أمام نهضة بركان

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ