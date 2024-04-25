السماء باللون البرتقالي.. عاصفة ترابية تجتاح بلد جديد| تحذيرات رسمية

اجتاحت عاصفة غبار قوية مدينة أثينا والمدن اليونانية الأخرى، محولة السماء إلى لون برتقالي مروع.

نشأت هذه السحب من الصحراء الكبرى ووصلت إلى اليونان بواسطة الرياح الشمالية الغربية العاتية.

وقد أصدرت السلطات اليونانية تحذيرًا صحيًا بشأن الجزيئات الدقيقة في الغبار المتواجد في الهواء.

عاصفة ترابية

تأثرت الأكروبوليس والمعالم الأثرية اليونانية الأخرى بشكل خاص، حيث تحولت السماء فوقها إلى لون ناري مثير.

وعلى الرغم من الرعب الذي أثارته الظاهرة، من المتوقع أن يهدأ الوضع تدريجيًا مع هبوب الرياح شرقًا.

في منشور على فيسبوك، علق لاجوفاردوس كوستاس، خبير الأرصاد الجوية ومدير الأبحاث في المرصد الوطني في أثينا، قائلاً: "من المتوقع أن ينحسر تأثير عاصفة الغبار الصحراوي القوية التي نشهدها في بلادنا والتي تعرف باسم 'مينيرفا الأحمر'".

وأشار إلى أن الرياح الشمالية الغربية ستؤدي إلى تحرك التركيزات العالية من الغبار تدريجيًا نحو بحر إيجة، ومن المتوقع أن يزداد تركيز الغبار على جزر دوديكانيز يوم الخميس.

ضباب برتقالي

وفي منشور آخر على فيسبوك، وصف كوستاس أثينا المغمورة بالضباب البرتقالي بأنها "مستعمرة على المريخ". ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تعمل السلطات اليونانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة الجوية الاستثنائية، وتوجهت الدعوات إلى المواطنين للابتعاد عن الأنشطة الخارجية والاحتفاظ بصحة جيدة في ظل هذه الظروف القاسية.

على الرغم من أن العاصفة الغبارية تسببت في إزعاج كبير وتأثير سلبي على الحياة اليومية، إلا أنها تشكل أيضًا مناظر طبيعية نادرة ومثيرة للدهشة.

وقال كوستاسإن إن الحدث المناخي يعد من أخطر حلقات تركزات الغبار والرمال في الصحراء منذ 21 و22 مارس 2018، عندما غزت السحب جزيرة كريت لكن العواصف الترابية في الصحراء الكبرى شائعة نسبيا، حيث كانت السحب تتنقل في السابق مع الرياح الشمالية إلى اليونان في أواخر مارس وأوائل أبريل.

يتم استخراج ما بين 66 مليون و220 مليون طن من الغبار المعدني من الصحراء الكبرى كل عام، وتسقط الجسيمات الأكبر حجمًا بسرعة، لكن أصغر البقع يمكنها السفر آلاف الأميال عبر أوروبا. يمكن أيضًا أن تعبر سحب الغبار الصحراوية المحيط الأطلسي، وتصل في بعض الأحيان إلى منطقة الأمازون وتوفر الأسمدة لها.