ستقضي عليه نهائيا| مع انتشاره.. حيل للتخلص من الذباب في المنزل

يشكو الكثير من الأشخاص من مشكلة انتشار الذباب، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ولكن تظل المشكلة تسبب أرقا للجميع، خاصة مع كثرة انتشار الذباب فى الصيف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع بعض الحيل للتخلص من الذباب.

حيل للتخلص من الذباب في المنزل

حيل للتخلص من الذباب في المنزل

كشف موقع webmd، عن بعض الحيل للتخلص من الذباب في المنزل:

الفخ المزلق: قم بإعداد فخ مزلق للذباب باستخدام ورقة وعسل أو سكر، قم بلف ورقة على شكل مخروط واستخدمها كفخ. ضع قليلًا من العسل أو السكر في قاعدة المخروط، الذباب سيتجذر نحو العسل أو السكر وسيحتجز في الفخ.

الفخ الشريطي: استخدم شرائط لاصقة لصيد الذباب، قم بتعليق الشريط اللاصق في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب، مثل النوافذ أو الباب الخلفي. عندما يلتصق الذباب بالشريط، سيتم الإمساك به ومنعه من الطيران.

حيل للتخلص من الذباب في المنزل

الفخ الطبيعي: قم بوضع بعض الحمضيات المقطعة إلى نصفين، مثل الليمون أو البرتقال، في وعاء وأضف إليه المسك أو القرنفل. يفترض أن هذا الرائحة تبعد الذباب.

الحفاظ على النظافة: حافظ على نظافة المنزل بشكل جيد للتقليل من جاذبية الذباب، تأكد من تنظيف الأطباق والأواني على الفور وعدم ترك الفواكه أو الطعام المتعفن لفترة طويلة.

حيل للتخلص من الذباب في المنزل

استخدام الشاشات: قم بتركيب شاشات على النوافذ والأبواب لمنع دخول الذباب إلى المنزل.

استخدام المبيدات الحشرية: يمكنك استخدام المبيدات الحشرية المتاحة في السوق، ولكن تأكد من اتباع تعليمات الاستخدام بدقة وتجنب استخدامها في الأماكن التي يمكن أن تلامسها الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

مع الالتزام بالنظافة واستخدام بعض الحيل البسيطة، يمكنك التخلص من الذباب والحد من وجوده في منزلك.